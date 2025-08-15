Bodrum'da Motoryat Yangını Kontrol Altına Alındı

Bodrum'da Motoryat Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 27 metre uzunluğundaki 'Boboo' isimli motoryatta çıkan yangın, Sahil Güvenlik ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı belirlendi ve motoryat marinaya çekildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde motoryatta çıkan yangın, Sahil Güvenlik ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yatta zarar meydana geldi.

Yalıkavak Koyu'ndaki 27 metre uzunluğundaki 'Boboo' isimli motoryatta saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik tesisatı kaynaklı çıkan yangına, ihbar üzerine bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Alevler büyümeden söndürüldü. Zarar oluşan motoryat marinaya çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı

Bakan Şimşek görmesin! TOGG garajda, lüks araç yolda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alaska'daki görüşme öncesi Trump'tan Putin'e gözdağı

Trump'tan görüşme öncesi Putin'e gözdağı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.