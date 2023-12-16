Bodrum'da Motor Arızalı Lastik Botla Kaçak Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 39 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 39 düzensiz karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi

Ekipler, illegal yollarla yurt dışına geçmeye çalışan lastik bottaki 39 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.