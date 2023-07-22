Bodrum'da MİT Dolandırıcılığı Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kendisini MİT mensubu olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir kişi, KOM ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kendisini MİT mensubu olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir kişi, KOM ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum KOM Büro Amirliği görevlileri, dolandırıcılık suçlarını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda ilçede kendini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıttığı ileri sürülen H.A. isimli şüphelinin dolandırıcılık yaptığına yönelik bilgi aldı. Mağdur şahısların bankacılık işlemlerini, yatırım ve taşınmaz alım-satım işlemlerini, nüfuzunu kullanarak gerçekleştirme vaadiyle kendisine maddi menfaat sağlayıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli, ekiplerce takibe alındı. Benzer suçlardan kaydı bulunan ve hakkında 'resmi belgede sahtecilik suçundan' yakalama emri olduğu tespit edilen şüpheli H.A., uzun süren çalışmalar ve takipler sonucu Yalıkavak'ta Bodrum KOM ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. - MUĞLA