Bodrum'da minibüs kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde minibüse çarpıp, metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü Nihat Emre Türkmen (21), hayatını kaybetti.

?Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Yalıkavak Sanayi Sitesi karşısı İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Nihat Emre Türkmen'in kullandığı 48 JS 257 plakalı motosiklet, önünde seyreden K.G. yönetimindeki 34 FGY 737 plakalı VİP minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, 30 metre sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü Türkmen, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Türkmen'i ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Türkmen, hastanede kurtarılamadı. Türkmen'in yakınlarına teslim edilen cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ortaca ilçesine götürüldü. Minibüs sürücüsü K.G.'nin ifadesine başvurulurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.