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Bodrum'da midibüsle çarpışan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, midibüsle çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde midibüsle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yasin Ö. yönetimindeki 09 AET 390 plakalı otomobil, Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde, Kadir Ç. idaresindeki 48 S 1210 plakalı midibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Ersan Akbay'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yasin Ö. ise ilçede özel hastaneye kaldırıldı.

İncelemelerin ardından Akbay'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Adli Tıp Kurumu Jandarma Otopsi trafik Bodrum Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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