Bodrum'da Mavi Yelken Balığı Zıpkınla Vuruldu, Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan mavi yelken balığının zıpkınla vurulması, çevredekiler ve Bodrum Belediyesi tarafından sert bir şekilde kınandı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından kamuoyunda büyük tepki oluştu.

Belediyeden açıklama yapıldı

Bodrum Belediyesinden konuyla ilgili kamuoyuna yapılan açıklamada, "Dünya genelinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve kıyılarımızda ender görülen mavi yelken balığına Bodrum Limanımızda zarar verildiğine ilişkin kaydedilen görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Eşsiz maviliğimizin bu nadide güzelliğine yönelik yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyor, yasal sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.

