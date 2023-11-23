Bodrum'da Mandalina Üretiminde Rekolte Düşüşü

Muğla'nın gözde turistik ilçesi Bodrum'da mandalina üretiminde bu yıl rekolte düşüşü yaşanıyor. Bodrum mandalinası, tüketiciden ilgi görüyor ve birçok ürün elde ediliyor. Hava şartlarından kaynaklanan düşüş nedeniyle mandalina bahçeleri azalmış durumda.

Muğla'nın gözde turistik ilçesi Bodrum'da bir dönem yöre halkının önemli bir geçim kaynağı olan mandalina üretiminde bu yıl rekolte düşüşü yaşanıyor.

Tadı, kokusu ve aromasıyla öne çıkan Bodrum mandalinası, tüketiciden ilgi görüyor. Yöreye özgü mandalinadan kolonya başta olmak üzere lokum, reçel, marmelat, gazoz ve cips gibi birçok ürün de elde ediliyor.

Bodrum Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Melengeç, AA muhabirine, Bodrum mandalinasının rekoltesinde hava şartlarına bağlı olarak düşüş yaşandığını söyledi.

Bitez, Ortakent, Göltürkbükü ve Gündoğan mahallelerindeki bahçelerden bu yıl 1500 tona yakın rekolte beklendiğini aktaran Melengeç, "Bu yıl geçtiğimiz yıla oranla üründe yüzde 50'ye yakın düşüş var. Bu durum sıcak havalardan ve kuvvetli sağanaktan kaynaklanıyor. Bodrum'da az sayıda mandalina bahçemiz kaldı. Mandalinanın daha çok pazar bulması için üzerimize düşen vazifeyi ve çalışmayı yapacağız." dedi.

Mehmet Kanber de Bitez Mahallesi'nde babasından kalan 7,5 dönümlük bahçede mandalina ürettiklerini belirtti.

Mandalina bahçelerinin yaklaşık 75 yıllık olduğunu anlatan Kanber, "Çocukluğumuzda yılda 30 tona yakın rekoltemiz oluyordu. Yıllar geçtikçe verim 15 tonlara kadar düştü. Mandalinaya rağbet düşünce ve bakımını da yapamadığımız için iyi verim alamıyoruz. Eskiden bir yıl geçimimizi sağlarken şimdi elektrik paramızı zor çıkartıyoruz." diye konuştu.