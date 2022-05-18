Bodrum'da makine arızası yapan tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı - Haberler

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Bodrum'da makine arızası yapan tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı

AA - Ali Ballı - Güncel
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Bodrum'da makine arızası yapan tekne KEGM ekiplerince kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makine arızası yapan özel tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makine arızası yapan özel tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.

Mersincik Koyu'nda yelkenli bir yat, makine arızası yaptı.

Yardım talebi üzerine KEGM'in KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

İçinde 2 kişinin bulunduğu tekne yedeklenerek güvenli şekilde Bitez Marina'ya yanaştırıldı.

AA / Ali Ballı - Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

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