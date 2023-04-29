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Bodrum'da makilikteki yangına müdahale ediliyor

Bodrum'da makilikteki yangına müdahale ediliyor

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilikteki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilikteki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Aspat Mandıra Tepesi mevkisindeki araziden alevlerin yükseldiği ihbarı üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen bölgeye gitti.

Makilikteki yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

İtfaiye Bodrum Muğla Güncel Haberler

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