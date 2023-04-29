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Bodrum'da makilikteki yangın kontrol altına alındı

Bodrum'da makilikteki yangın kontrol altına alındı

Güncel Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilikteki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilikteki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Aspat Mandıra Tepesi mevkisindeki araziden alevlerin yükseldiği ihbarı üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen bölgeye gitti.

Makilikteki yangına itfaiye ekipleri ve gönüllülerce müdahale edildi.

Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmasının yapıldığı bölgede yaklaşık 1,5 hektarlık makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

İtfaiye Bodrum Muğla Güncel Haberler

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