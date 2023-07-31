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Bodrum'da Makilikte Yangın Çıktı

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, makilikte yangın çıktı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, makilikte yangın çıktı. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Bitez Mahallesi, Ali Kelle Ormanı yakınlarındaki makilikte saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Bodrum Güncel Haberler

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