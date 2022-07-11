Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

AA - Ali Ballı - Güncel
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Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektar makilik ve otluk alan zarar gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektar makilik ve otluk alan zarar gördü.

Gündoğan Mahallesi Bayraktepesi mevkiinden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar makilik ve otluk alan zarar gördü.

Yapılan incelemede, yangının elektrik trafosundan çıktığı tespit edildi.

AA / Ali Ballı - Güncel

112 Acil Çağrı Gündoğan Bodrum Muğla Güncel Haberler

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