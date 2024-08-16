Bodrum'da Makilik Alanda Yangın Çıktı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere karadan müdahalesi sürüyor.

İslamhaneleri Mahallesi'ndeki makilikte, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ile 1 helikopter sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.