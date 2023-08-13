Bodrum'da Makilik Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yalıkavak Mahallesi Değirmenler mevkisindeki makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü. Yangının nedeni elektrik tellerinin kopması olarak belirlendi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter ve arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.