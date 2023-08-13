Bodrum'da Makilik Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yalıkavak Mahallesi Değirmenler mevkisindeki makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü. Yangının nedeni elektrik tellerinin kopması olarak belirlendi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter ve arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Yalıkavak Mahallesi Değirmenler mevkisindeki makilik alanda, ilk belirlemeye göre elektrik tellerinin kopması nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter ve arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.