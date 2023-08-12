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Bodrum'da Makilik Alanda Çıkan Yangın Söndürüldü

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gece saatlerinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangında 15 dönüm alan yandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, gece saatlerinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangında 15 dönüm alan yandı.

İslamhaneleri Mahallesi'nde saat 02.30 sıralarında makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangın kısa süreli paniğe neden olurken, 15 dönüm alan yanarak zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Bodrum Güncel Haberler

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