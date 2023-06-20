Üye Girişi
Haberler
Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Peksimet Mahallesi'ndeki makilik alandan alevlerin çıktığı ihbarını alan itfaiye ekipleri bölgeye gitti.

Yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine ait itfaiye araçları ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir yangın söndürme helikopteri ve arazözler müdahale etti.

Yapılan çalışmayla kontrol altına alınıp söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektarlık makilik alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

İtfaiye Bodrum Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title