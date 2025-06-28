Bodrum'da Maki Yangını Kontrol Altına Alındı

Bodrum'da Maki Yangını Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde başlayan maki yangını, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangında 5 hektar alan zarar gördü ve soruşturma başlatıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde maki yangını olarak çıkan ağaçlık alana da sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan 2 saatlik çabası sonucu saat 17.30 itibariyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yangında ilk belirlemelere göre 5 hektar alan zarar gördü.

Öte yandan, yangının çıktığı bölgedeki bir besi çiftliğindeki 7 ineğin sahipleri tarafından güvenli alana alındığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi.

Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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