Üye Girişi
Haberler

Bodrum'da Maki Yangını Kontrol Altına Alındı

Bodrum'da Maki Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan maki yangını, 1 saat içinde söndürüldü. Yangında 5 hektar alan zarar gördü, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde makilerle kaplı alanda çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 5 hektar alan zarar gördü.

Gümüşlük Mahallesi yakınlarında saat 13.00 sıralarında maki yangını çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve iki yangın söndürme uçağı sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan 1 saatlik müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 5 hektar alan zarar gördü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler 3-sayfa Güncel Bodrum Tarım Çevre Yaşam Muğla

İsrail basını: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü

İsrail basını: Yahya Sinvar öldü

 Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı

Tepki çeken düzenleme komple rafa kalktı

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgasında yumruklanan gencin beyin ölümü gerçekleşti

Kıskanç kocanın tek yumrukla yere serdiği gençten üzücü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kevork Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu babası Kevork Acemoğlu kimdir? Adana ASKİ su kesintisi! 17-18 Ekim Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 17-18 Ekim Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 17-18 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 38. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! Yol Arkadaşım 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yol Arkadaşım 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Hemşire Mehtap S. kimdir? Yenidoğan Çetesi olayı nedir? 16 nerenin plakası? 16 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Ekim Kadıköy, Şile, Beykoz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 17-18 Ekim Konak, Menemen, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 17-18 Ekim GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.