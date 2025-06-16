Bodrum'da Maki Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor

Bodrum'da Maki Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Göltürkbükü Mahallesi'nde çıkan maki yangınına itfaiye ve orman ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın, çevredekilerin ihbarıyla saat 12.30'da başladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde maki yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Bodrum ilçesi Göltürkbükü Mahallesi'nde yakınlarındaki makilikte, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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