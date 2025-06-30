Bodrum'da Maki Yangını: Alışveriş Merkezi Tahliye Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan maki yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbir amaçlı bir alışveriş merkezi tahliye edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde maki yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, yakınındaki bir alışveriş merkezi tedbir amaçlı tahliye edildi.Ortakent Mahallesi'nde yakınlarındaki dağlık ve makilik alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, arazöz ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Bölgede bulunan bir AVM tedbir amaçlı boşaltıldı. Yoğun trafik nedeniyle ekiplerin bölgeye ulaşması zorlaşırken, yangına müdahale sürüyor.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İskenderi 2 bin TL'ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama

İskenderi 2 bin TL'ye satan mekanda tepki çeken "çay" uygulaması
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı

Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Francesco Farioli, Avrupa devine imza atıyor

Karagümrük ve Alanyaspor'daydı! Avrupa deviyle el sıkıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.