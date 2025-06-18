Bodrum'da Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Bodrum'da Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir apartmanın duvar boşluğunda mahsur kalan kedi, ekiplerin başarılı çalışması sonucu kurtarıldı. 11 gündür orada bulunan kedi, sahibine teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, apartmanın duvar boşluğunda mahsur kalan Kedi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir apartmanın duvar boşluğunda kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ekibine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, hiltiyle duvarı kırarak kediyi kurtardı.

Sahibine teslim edilen kedinin 11 gündür duvar boşluğunda mahsur kaldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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