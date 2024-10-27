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Bodrum'da Lise Öğrencilerinden 29 Ekim İçin Özel Koreografi

Bodrum'da Lise Öğrencilerinden 29 Ekim İçin Özel Koreografi
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki lise öğrencileri, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye haritası ve 'Atam' yazılı koreografi gerçekleştirdi. 600 öğrencinin katıldığı gösteri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde lise öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye haritası ve "Atam" yazılı koreografi gerçekleştirdi.

Bodrum Turgutreis Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi öğrencileri Cumhuriyet'in 101. yılına özel koreografi hazırladı.

Okul bahçesinde yapılan koreografiye yaklaşık 600 öğrenci katıldı.

Okul idarecilerinin ve öğretmenlerinin desteği ile öğrencilerin 10 günlük çalışmayla hazırladığı gösteri, dron ile kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü, beğeni topladı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

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