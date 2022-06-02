Bodrum'da kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

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Bodrum'da kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

AA - Ali Ballı - Güncel
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Ortakent Mahallesi Müskebi Caddesi'nde bir köpeğin içinde su bulunan kuyuya düştüğünü fark edenler durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, köpeği halat yardımıyla kuyudan çıkardı.

Durumunun iyi olduğu gözlenen köpek, yaşam alanına bırakıldı.

AA / Ali Ballı - Güncel

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