Bodrum'da kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Haberler

Bodrum'da kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekibince çıkarıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekibince çıkarıldı. Ortakent Mahallesi Müskebi Caddesi'nde bir köpeğin içinde su bulunan kuyuya düştüğünü fark edenler durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, köpeği halat yardımıyla kuyudan çıkardı. Durumunun iyi olduğu gözlenen köpek, yaşam alanına bırakıldı. AA / Ali Ballı - Güncel Güncel Haberler

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