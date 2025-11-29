Bodrum'da Kuvvetli Yağış Denizi Kahverengiye Dönüştürdü
Bodrum'da meydana gelen kuvvetli sağanak sonucu derelerden denize akan çamurlu su denizde renk değişimine yol açarken, metrekareye son 6 saatte 22,6 kilogram yağış düştü.
Bodrum'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle derelerden denize akan çamurlu su denizde renk değişimine neden oldu. Denizin bazı bölümleri kahverengiye döndü.
Öte yandan, metrekareye son 6 saatte 22,6 kilogram yağış düştüğü bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel