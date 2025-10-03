Bodrum'da Kuvvetli Rüzgar Tekneyi Karaya Vurdu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgarla birlikte bağlı bulunduğu tonozdan kopan 'Esmer 10' isimli tekne, karaya vurdu.

Bodrum'da sabah saatlerinde sağanak ve üzgar etkili oldu. Rüzgarla birlikte Kumbahçe açıklarında demirli 12 metre uzunluğundaki 'Esmer 10' isimli tekne, tonozdan koptu. Tekne dalgaların sürüklemesiyle karaya vurup, hasar aldı. Bölgeye gelen sahibi, teknesini kurtarmak için çalışma başlatırken; tekne halatlarla sabitlendi.

Haber - Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),