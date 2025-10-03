Haberler

Bodrum'da Kuvvetli Rüzgar Tekneyi Karaya Vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, bağlı olduğu tonozdan kopan 'Esmer 10' isimli teknenin karaya vurmasına neden oldu. Tekne sahibi, kurtarma çalışmaları başlattı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli rüzgarla birlikte bağlı bulunduğu tonozdan kopan 'Esmer 10' isimli tekne, karaya vurdu.

Bodrum'da sabah saatlerinde sağanak ve üzgar etkili oldu. Rüzgarla birlikte Kumbahçe açıklarında demirli 12 metre uzunluğundaki 'Esmer 10' isimli tekne, tonozdan koptu. Tekne dalgaların sürüklemesiyle karaya vurup, hasar aldı. Bölgeye gelen sahibi, teknesini kurtarmak için çalışma başlatırken; tekne halatlarla sabitlendi.

