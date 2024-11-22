Bodrum'da Kuvvetli Rüzgar Motoryatı Karaya Sürükledi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ortakent Koyu'nda demirli olan 20 metrelik 'Queen's' isimli motoryat, kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu. Halatının kopması sonucu sürüklenen yatın kurtarılması için çalışmalar başlatıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde açıkta demirli motoryat kuvvetli rüzgar nedeniyle karaya sürüklendi.
Ortakent Koyu'nda demirli, yaklaşık 20 metrelik "Queen's" isimli motoryatın halatı, dün etkili olan kuvvetli rüzgar sebebiyle bağlı bulunduğu yerden koptu.
Motoryat, sahile sürüklendikten sonra karaya oturdu.
Kıyıdaki direğe bağlanarak sabitlenen yatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.