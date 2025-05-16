Bodrum'da Kuvvetli Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuvvetli fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah saatlerinden itibaren saatteki hızı 80 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli fırtına nedeniyle İstanköy-Bodrum feribot seferleri karşılıklı iptal edildi.

Bodrum'un farklı koylarında demirli 10 balıkçı ve yelkenli tekne karaya oturdu. Tonozdan ayrılan bazı tekneler de denize sürüklenirken tekne çalışanları zor anlar yaşadı.

Gümbet Mahallesi'nde ağaç devrildi, sahildeki plaj işletmelerinin şemsiye ve minderleri savruldu.

Öte yandan yetkililer, "denize açılmayın" uyarısı yaparken, fırtınanın gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.