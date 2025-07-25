Bodrum'da Kruvaziyer Yolcusu Rahatsızlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kruvaziyerde rahatsızlanan Kanada uyruklu yolcu, deniz ambulansıyla tahliye edildi.

Bodrum ziyaretinin ardından önceki gece Cruise Port Limanı'ndan ayrılan 278 metrelik "Resilient Lady" kruvaziyerinde bir yolcunun rahatsızlandığı bilgisini alan gemi yetkilileri, yaklaşık 2 saatlik seyre rağmen ilçeye dönme kararı aldı.

Rahatsızlanan kişi, tam donanımlı deniz ambulansı "Yaşam" ile gece Karaada açıklarına gelen kruvaziyerden alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen tahliyede, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekiplerince gemi personelinden teslim alınan Kanadalı kadın, deniz ambulansıyla marinaya getirildi.

Yolcu, daha sonra burada bekleyen ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Görme kaybı yaşadığı öğrenilen kadının tedavisi sürüyor.