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Bodrum'da kano yapan sporcular yunusları görüntüledi

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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Bodrum'da kano yapan sporcular yunusları görüntüledi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kano yapan sporcular, koyda yüzen yunus sürüsüne rastladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kano yapan sporcular, koyda yüzen yunus sürüsüne rastladı. Sporcular o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Bodrum Kalesi açıklarında kano yapan Bodrum Myndos Amatör Sporcuları Kulübü Derneği üyeleri, bölgede yunus sürüsü olduğunu fark etti. 4 yunus zaman zaman kıyıya yaklaşarak suya dalıp çıktı. O anları sporcular cep telefonu kamerasıyla çekerek ölümsüzleştirdi. Bir süre bölgede dolaşan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Kültür Sanat, Güncel, Haberler

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