Bodrum'da kontrolden çıkıp devrilen kamyonetteki sürücü kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da kontrolden çıkıp devrilen kamyonetteki sürücü kurtarıldı

AA - Ali Ballı - Güncel
 - Güncelleme:
Bodrum'da kontrolden çıkıp devrilen kamyonetteki sürücü kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen ve kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen ve kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dirmil Mahallesi Şendoğan Caddesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde sürücüsü henüz öğrenilmeyen 48 BN 216 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kamyonete sıkışan ve itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

AA / Ali Ballı - Güncel

Kamyonet, İtfaiye, Bodrum, Muğla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title