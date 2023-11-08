Bodrum'da Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araç ve Ambulansa Çarptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil önce park halindeki araca, ardından da ambulansa çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki otomobile, ardından da ambulansa çarptı. Kaza otomobil sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Akçaalan Mahallesi Turgutreis Cumhuriyet Bulvarı'nda seyreden İlkay Özdurmuş yönetimindeki 48 ACG 62 plakalı otomobil, bir anlık dikkatsizlik sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarında park halindeki başka bir otomobile çarpan araç, daha sonra özel bir ambulansa çarparak durabildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Özdurmuş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlkay Özdurmuş'un durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazaya karışan 3 araç da hasar aldı. - MUĞLA