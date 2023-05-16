Bodrum'da kıyıya vuran caretta carettaya tedavi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kıyıya vuran ve nefes almakta zorluk çeken caretta caretta tedaviye alındı.

Bodrum Aşağı Mazı Mahallesi sahilinde kıyıya vurmuş 'caretta caretta' cinsi deniz kaplumbağası olduğunu fark edenler, durumu Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği'ne bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler, kaplumbağanın nefes almakta zorluk çektiğini belirleyip, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ile iletişime geçti. Bölgeye gelen DEKAMER yetkilileri, caretta carettayı, alarak tedavi için merkeze götürdü. Öte yandan, kıyıya vuran deniz kaplumbağasına 2 çocuğun, hayatta kalması için elleriyle deniz suyunu atmaları dikkati çekti.