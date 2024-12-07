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Bodrum'da Kıraathaneye Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Bodrum'da Kıraathaneye Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kıraathaneye gerçekleşen operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız tabancalar ve büyük miktarda para ele geçirildi. Kumar oynayan 8 kişi de idari para cezasına çarptırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile tabanca, para ve senet ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Turgutreis Mahallesi'nde faaliyet gösteren kıraathaneye operasyon düzenlendi.

İşletme sahipleri ve çalışanına ait üç ikamette ve bir araçta yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjör, çok sayıda mermi, bir miktar uyuşturucu, iskambil kağıdı, poker oyunu pulu, 53 bin 940 lira, bir miktar döviz, senetler, kumar hesabının tutulduğu ajanda ve yazboz ele geçirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda işletmede kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye, 51 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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