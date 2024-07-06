Bodrum'da Kepçe ile Otomobil Çarpışması: 1 Ölü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kepçeyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza sonucunda ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kepçeyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
A.K'nin kullandığı 48 VU 915 plakalı otomobil, Dereköy Mahallesi'nde tali yoldan kara yoluna çıkmaya çalışan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kepçe ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan sürücü A.K, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kepçe operatörü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.