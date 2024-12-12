Üye Girişi
Haberler
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde

Tarihi an! MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde

 İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? İşte Netanyahu'nun yeni bahanesi

İşte Netanyahu'nun yeni işgal için bahanesi

 Almanya'da en az 3 günlük acil durum malzemesi stoklanması önerildi

Acil durum ilan ettiler: En az 3 günlük erzak stoklayın
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Bodrum'da Kazada Yaya Hayatını Kaybetti, Sürücü Yaralandı

Bodrum'da Kazada Yaya Hayatını Kaybetti, Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya hayatını kaybederken, araçtaki iki kişi yaralandı. Olayda, sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki yaya Alper Ç'ye çarparak durdu. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki kişi yaralandı.

U.C'nin kullandığı 48 US 742 plakalı otomobil, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki Alper Ç'ye, ardından da akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan otomobil ve oto yıkama ünitesine çarparak durdu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Alper Ç'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü U.C. ile araçtaki E.V. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntüde, kontrolden çıkan otomobilin yolun sağında yürüyen Alper Ç'ye çarpması arından da akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan otomobil ve oto yıkama ünitesine çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
img

Yeni banknot iddiaları tekrar gündemde
img

20 kadın sapıkların elinden böyle kurtarıldı
img

İlk kez hakim karşısına çıkan suç makinesini avukatı bile terk etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Duygu Sarışın kimdir? Duygu Sarışın kaç yaşında, evli mi? Malmö Galatasaray hangi kanalda? Malmö Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Yunus Emre Geçti kimdir, ceza aldı mı? Adana ASKİ su kesintisi! 12-13 Aralık Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 13 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 12 Aralık Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 12-13 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef eleme adayları kim? 12 Aralık Perşembe bugün kimler potada? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 12 Aralık Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 12-13 Aralık Bayrampaşa, Esenyurt, Güngören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 12-13 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.