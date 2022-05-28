Bodrum'da kayıp kadın ormanda bulundu - Haberler

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kendisinden haber alınamayan Fatma Yılmaz (67) ormanlık alanda bulunarak ailesine ulaştırıldı.

Pınarlıbelen Mahallesi'nde yaşayan Fatma Yılmaz saat 11.30'da evden ayrıldı. Yılmaz'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Muğla 911 Arama- Kurtarma ve Araştırma Derneği ekipleri sevk edildi. Jandarma iz takip köpeklerinin de destek verdiği çalışmalar sonrası Fatma Yılmaz saat 19.30 sıralarında ormanlık alanda bulundu. Herhangi bir yara ve sağlık sorunu olmadığı anlaşılan Yılmaz, ailesine ulaştırıldı.