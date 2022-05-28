Bodrum'da kayıp kadın ormanda bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da kayıp kadın ormanda bulundu

Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
 - Güncelleme:
Bodrum'da kayıp kadın ormanda bulundu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kendisinden haber alınamayan Fatma Yılmaz (67) ormanlık alanda bulunarak ailesine ulaştırıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kendisinden haber alınamayan Fatma Yılmaz (67) ormanlık alanda bulunarak ailesine ulaştırıldı.

Pınarlıbelen Mahallesi'nde yaşayan Fatma Yılmaz saat 11.30'da evden ayrıldı. Yılmaz'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Muğla 911 Arama- Kurtarma ve Araştırma Derneği ekipleri sevk edildi. Jandarma iz takip köpeklerinin de destek verdiği çalışmalar sonrası Fatma Yılmaz saat 19.30 sıralarında ormanlık alanda bulundu. Herhangi bir yara ve sağlık sorunu olmadığı anlaşılan Yılmaz, ailesine ulaştırıldı.


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel

Fatma Yılmaz Jandarma Bodrum Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title