Bodrum'da kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dört gün önce denize girdikten sonra kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Engin Aspir'in ailesi durumu bildirdikten sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı ve dalış ekibi tarafından arama çalışması başlatıldı.