Bodrum'da karaya oturan tekne kurtarıldı - Haberler

Bodrum'da karaya oturan tekne kurtarıldı MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, içinde 1 kişinin bulunduğu, karaya oturan tekneyi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri kurtardı. MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, içinde 1 kişinin bulunduğu, karaya oturan tekneyi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri kurtardı. KEGM ekipleri, Bodrum açıklarında sabah saatlerinde, içinde 1 kişinin bulunduğu teknenin karaya oturduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, 'KIYEM-6' botuna tekneyi yedekleyerek güvenli şekilde Bodrum Marina'ya yanaştırdı. Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Bodrum Güncel Haberler

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