Bodrum'da karaya oturan tekne kurtarıldı - Haberler

Bodrum'da karaya oturan tekne kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, içinde 1 kişinin bulunduğu, karaya oturan tekneyi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri kurtardı.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, içinde 1 kişinin bulunduğu, karaya oturan tekneyi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri kurtardı.
KEGM ekipleri, Bodrum açıklarında sabah saatlerinde, içinde 1 kişinin bulunduğu teknenin karaya oturduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, 'KIYEM-6' botuna tekneyi yedekleyerek güvenli şekilde Bodrum Marina'ya yanaştırdı.
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel