Bodrum'da karaya oturan tekne, kıyı emniyeti ekiplerince marinaya çekildi Muğla'nın Bodrum ilçesinde karaya oturan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kıyıya yanaştırıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde karaya oturan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kıyıya yanaştırıldı. Bodrum Kalesi mevkisi açıklarında demir tarayarak karaya oturan ve içinde bir kişi bulunan tekneden alınan yardım talebi üzerine bölgeye KEGM'nin KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi. Tekne, yedeklenerek güvenli şekilde Bodrum Marina'ya çekildi. AA / Sabri Kesen - Güncel Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Bodrum Muğla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bodrum'da karaya oturan tekne, kıyı emniyeti ekiplerince marinaya çekildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.