Bodrum'da 'Karakolda Sanat Var' resim sergisi açıldı

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla "Karakolda Sanat Var" isimli resim sergisinin açılışı yapıldı.

Yalıkavak Polis Merkezi Amirliği'ndeki serginin açılışına, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan da katıldı.

Mahalle muhtarları ve Yalıkavak sakinlerinin hazır bulunduğu açılışta, ilkokul öğrencileri tuval üzerine el baskısı yaptı.