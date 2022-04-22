Bodrum'da 'kar payı' vaadiyle 80 milyon TL'lik vurgun iddiası

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, vatandaşlardan kar payı vaadiyle para topladığı ileri sürülen bir emlak kiralama ve inşaat işleri yapan firma, bir süre ödeme yapıp, daha sonra ise ödemeleri durdurdu. Savcılığa ve polise başvuran mağdurlar, firmanın 800 kişiden 80 milyon TL topladığını iddia etti.

Bodrum'da emlak kiralama ve inşaat işleri yapan bir firma, vatandaşlardan para toplayıp kiraladıkları evlerden kar payı vereceğini söyledi. İddiaya göre, satışlardan yüzde 35 civarı kardan pay veren firma bir süre düzenli olarak ödeme yaptı. İlerleyen süreçte ise firma tarafından vatandaşlara herhangi bir ödeme yapılmamaya başlandı. Aylardır ödeme alamayan vatandaşlar, polise giderek firma ve yetkilisi hakkında şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlatılırken, 20'den fazla şikayetçinin olduğu belirtildi. Ayrıca, mağdurlardan 3'ünün de savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, söz konusu firmanın sahibi olduğu ileri sürülen Alev Y. ise konuyla ilgili daha sonra avukatları aracılığıyla açıklama yapacağını söyledi.