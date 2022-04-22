BODRUM'DA KANO YAPAN SPORCULAR YUNUSLARI GÖRÜNTÜLEDİ - Haberler

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BODRUM'DA KANO YAPAN SPORCULAR YUNUSLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kano yapan sporcular, koyda yüzen yunus sürüsüne rastladı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kano yapan sporcular, koyda yüzen yunus sürüsüne rastladı. Sporcular o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Bodrum Kalesi açıklarında kano yapan Bodrum Myndos Amatör Sporcuları Kulübü Derneği üyeleri, bölgede yunus sürüsü olduğunu fark etti. 4 yunus zaman zaman kıyıya yaklaşarak suya dalıp çıktı. O anları sporcular cep telefonu kamerasıyla çekerek ölümsüzleştirdi. Bir süre bölgede dolaşan yunuslar daha sonra gözden kayboldu. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bodrum, Güncel, Haberler

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