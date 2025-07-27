Bodrum'da Kanalizasyonda Fenalaşan İki Temizlik Görevlisi Hastaneye Kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir sitede görevli 2 kişi temizlik için girdikleri kanalizasyonda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Geriş Mahallesi'ndeki sitenin görevlileri Serdar T. (43) ile Fehmi K. (35) pis su hattına temizlik yapmak için kanalizasyona girdi.

Bir süre sonra fenalaşan Serdar T. ile Fehmi K'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan site görevlileri, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bölgede, AFAD ekibince gaz ölçümü yapılarak tutanak tutuldu.

Tedavileri süren 2 kişinin, gaz zehirlenmesi sonucu fenalaştıkları değerlendiriliyor.