Bodrum'da kan davası cinayetiyle ilgili 8 zanlıya dava açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 'kan davası' cinayetiyle ilgili 8 zanlıdan 6'sı hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 2'si hakkında da 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "kan davası" cinayetiyle ilgili 8 zanlıdan 6'sı hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 2'si hakkında da 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Ağustos 2022'de Kenan Uzunay'ın (20) tabancayla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili 6'sı tutuklu 8 zanlı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanıklar hakkında 22 sayfalık iddianame hazırlandı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, elde edilen deliller, teknik takip bilgileri ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, 15 yıl önce Kenan Uzunay'ın babasının Ağrı'nın Patnos ilçesinde akrabaları olduğu öğrenilen bir kişiyi öldürdüğü ve öldürülen kişinin yeğeni N.C'nin intikam almak için Kenan Uzunay'ı öldürdüğünün belirlendiği aktarıldı.

Sanıklardan A.C, E.C, F.K, M.D, N.C. ve V.C. hakkında "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, S.C. ve Y.E. hakkında ise "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme suçuna yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

6'sı tutuklu 8 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Olay

Güvercinlik Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl 29 Ağustos'ta denize girmeye gelenler, ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını ve başında kan olduğunu fark etmiş, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmişti.

İncelemede, 20 yaşındaki inşaat işçisi Kenan Uzunay'ın başından aldığı tek kurşunla hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Cinayetin, Uzunay'ın babasının 2008'de Ağrı'nın Patnos ilçesinde öldürdüğü kişinin yeğeni N.C. tarafından intikam amacıyla işlendiği belirlenmiş, gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı çıkarıldığı tutuklamış, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.