Bodrum'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Abdulkadir I'nın kullandığı 38 YL 694 plakalı otomobil, Konacık Mahallesi Yeni Hastane Kavşağı'nda Veysel U. idaresindeki 48 E 3378 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan Abdülkadir I. itfaiye, 112 Acil Servis ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği'nin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan bazı yaralı yakınları, görüntü almaya çalışan gazetecilere sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Araya giren vatandaşlar yaşanan gerginliği güçlükle yatıştırdı. AA / Ali Ballı - Güncel Konacık Bodrum Muğla Güncel Haberler

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