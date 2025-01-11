Bodrum'da Kamyonet Uçuruma Devrildi: 3 Yaralı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonet, 20 metrelik uçuruma devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 ADU 608 plakalı kamyonet, Bodrum-Yalıkavak kara yolu Dağbelen mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik uçuruma devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kamyonet ise vinç ve kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.