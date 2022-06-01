Bodrum'da kamu çalışanları için konut çalışması - Haberler

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Bodrum'da kamu çalışanları için konut çalışması

AA - Ali Ballı - Güncel
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Bodrum'da kamu çalışanları için konut çalışması

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum ilçesine kamu çalışanları için konut yapılacağını bildirdi.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum ilçesine kamu çalışanları için konut yapılacağını bildirdi.

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gürece Mahallesi'ndeki konumun bilgisini vererek, ilçede uzun yıllardır kamu çalışanlarının yaşadığı sorunu çözeceklerini belirtti.

Bodrum'da kamu çalışanlarının konut bulmakta zorlanmaları nedeniyle yaşadıkları sorunu Bakanlıklar nezdinde çözmek için girişimleri başlattıklarını vurgulayan Demir, ilk etapta 40 dönümlük bir alanda 200 konutun yapımı için tahsis işlemlerinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

Demir, ihtiyaca göre lojman çalışmalarının da devam edeceğini bildirdi.

AA / Ali Ballı - Güncel

AK Parti Bodrum konut Kamu Güncel Haberler

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