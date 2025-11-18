Bodrum'da Kafeterya, Müşterilerine Okuma Alışkanlığı Aşılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir esnaf, kafeteryasında oluşturduğu ve 800'e yakın kitabın bulunduğu kitaplıkla müşterilerine okuma alışkanlığını aşılamaya çalışıyor.

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki "Ekin Kafe"nin sahibi Berat Yalçın'ın iş yerindeki dev kitaplık dikkati çekiyor. Yalçın, 6 ay önce başlattığı bu hizmetle, işletmeye gelen müşterilerinin kitap okumalarını sağlıyor.

Yalçın, gazetecilere, Gaziantepli bir avukat arkadaşının iş insanı babasının kitaplarını bağışladığını söyledi.

Kafeteryada 800'e yakın kitap olduğunu belirten Yalçın, "İnsanlar buraya gelip çay kahve içerken okuyabiliyor, çok beğenirse de depozito karşılığı kiralayıp evine götürebiliyor. Onlar okuyup geldikçe kitapları değiştiriyoruz. Şu anda dışarıda 100'e yakın kitabımız var. Çoğu müşteri burada bulunduğu zamanı okuyarak değerlendiriyor. " dedi.

Müşterilerin okumaya çok hevesli olduğunu anlatan Yalçın, insanlara değer ve okuma sevgisi katmak istediklerini dile getirdi.

İlçe sakinlerini ve tatilcileri okumaya teşvik ettiklerini ifade eden Yalçın, "İnsanlar kafeye geldiği zaman şaşırıyor, çok beğeniyor. Kitapları gören çoğu kişi 'Benim de evimde kitaplarım var, değerlendiremiyorum' diyor. Ben de 'Getirin burada değerlendirelim' diyorum. İnsanlara okuma sevgisini aşılamaya çalışıyorum. Şu anda beklediğim 200'e yakın gelecek kitabım var." diye konuştu.

Yalçın, köy okullarına kitap bağışlamayı düşündüğünü ifade etti.