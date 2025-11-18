Haberler

Bodrum'da Kafeterya, Müşterilerine Okuma Alışkanlığı Aşılıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir esnaf, kafeteryasında oluşturduğu 800 kitaplık kütüphaneyle müşterilerine okuma alışkanlığını kazandırmaya çalışıyor. Ekin Kafe'nin sahibi Berat Yalçın, iş yerinde kitap okuyabilme imkanı sunarak insanlara okuma sevgisi aşılamayı hedefliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir esnaf, kafeteryasında oluşturduğu ve 800'e yakın kitabın bulunduğu kitaplıkla müşterilerine okuma alışkanlığını aşılamaya çalışıyor.

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki "Ekin Kafe"nin sahibi Berat Yalçın'ın iş yerindeki dev kitaplık dikkati çekiyor. Yalçın, 6 ay önce başlattığı bu hizmetle, işletmeye gelen müşterilerinin kitap okumalarını sağlıyor.

Yalçın, gazetecilere, Gaziantepli bir avukat arkadaşının iş insanı babasının kitaplarını bağışladığını söyledi.

Kafeteryada 800'e yakın kitap olduğunu belirten Yalçın, "İnsanlar buraya gelip çay kahve içerken okuyabiliyor, çok beğenirse de depozito karşılığı kiralayıp evine götürebiliyor. Onlar okuyup geldikçe kitapları değiştiriyoruz. Şu anda dışarıda 100'e yakın kitabımız var. Çoğu müşteri burada bulunduğu zamanı okuyarak değerlendiriyor. " dedi.

Müşterilerin okumaya çok hevesli olduğunu anlatan Yalçın, insanlara değer ve okuma sevgisi katmak istediklerini dile getirdi.

İlçe sakinlerini ve tatilcileri okumaya teşvik ettiklerini ifade eden Yalçın, "İnsanlar kafeye geldiği zaman şaşırıyor, çok beğeniyor. Kitapları gören çoğu kişi 'Benim de evimde kitaplarım var, değerlendiremiyorum' diyor. Ben de 'Getirin burada değerlendirelim' diyorum. İnsanlara okuma sevgisini aşılamaya çalışıyorum. Şu anda beklediğim 200'e yakın gelecek kitabım var." diye konuştu.

Yalçın, köy okullarına kitap bağışlamayı düşündüğünü ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
Osmaniye'de 4.4 şiddetinde deprem! Yaşanan panik kameraya yansıdı

Deprem gerçeği kendini unutturmuyor! Bir ilimiz daha sallandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıkamaya bırakılan aracı hurdaya çevirdi, 3 yıl ceza aldı

Yıkamaya bırakılan aracı hurdaya çevirdi, 3 yıl ceza aldı
Kazada paramparça olan aileye bir darbe de sığındıkları avukattan geldi! 850 bin liraya el koydu

Kazada paramparça olan aileye bir darbe de sığındıkları avukattan
Beylik tabancasıyla arkadaşını öldüren polis memuru kendini böyle savundu

Arkadaşını öldüren polis memuru kendini böyle savundu
Ülkemizi temsil eden Ceren Arslan'ın Türk bayrağı almasına izin verilmedi

Ceren'e Türk bayrağını vermediler
Yıkamaya bırakılan aracı hurdaya çevirdi, 3 yıl ceza aldı

Yıkamaya bırakılan aracı hurdaya çevirdi, 3 yıl ceza aldı
Kuzey Koreli ve Japon oyuncuların selamlaşması olay oldu

İki düşman ülkenin futbolcularının selamlaşmasına bakın
Sapanca Gölü fay hattı boyunca fokur fokur kanıyor! Prof. Dr. Üşümezsoy 'Asıl tehlike' diyerek uyarmıştı

Üşümezsoy'un "asıl tehlike" diyerek işaret ettiği göl adeta kaynıyor
Bez Bebek'in çocuk yıldızından Evrim Akın'la ilgili olay iddialar: Yıllardır babamla aynı evde yaşıyor

Bez Bebek'in minik yıldızı bombayı patlattı: Babamla aynı evde yaşıyor
Trump ve Ronaldo, Oval Ofiste maç yaptı

Trump ve Ronaldo, Oval Ofiste maç yaptı
Rojin Kabaiş soruşturmasında sürpriz tanık: Arabaya bindirilirken gördüm

Rojin soruşturmasında sürpriz tanık: "Babamın haberi var mı" dedi
Yasemin Şefkatli zehirlendi, geceyi hastanede geçirdi

Zehirlendi, geceyi hastanede geçirdi
Başı derde girebilir! Kerem Aktürkoğlu'na eşi benzeri görülmemiş dava

Başı derde girebilir! Kerem'e eşi benzeri görülmemiş dava
AB'nin gümrük muafiyeti kararı Türkiye'nin E-İhracatını tehdit ediyor

Avrupa'dan Türkiye'ye darbe: Vergi muafiyeti kalkıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.