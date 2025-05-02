Bodrum'da Kadın Çalışana Darbe: Şüpheli Tutuklandı

Bodrum'da Kadın Çalışana Darbe: Şüpheli Tutuklandı
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Bodrum'da bir zincir markette çalışan Birsen D., iş arkadaşı Abdullah K. tarafından darbedildi. Abdullah K., kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli ifadesinde, kadına vurmadığını iddia etti.

VURMADIĞINI İDDİA ETTİ, TUTUKLANDI

Bodrum'da zincir market çalışanı Birsen D.'nin iş arkadaşı Abdullah K. tarafından darbedilmesinin ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Abdullah K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'kadını kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli Abdullah K. ifadesinde, Birsen D. ile aralarında daha önce de tartışma yaşandığını, Birsen D.'nin müdür gibi davranarak personele talimat verdiğini, onu uyardığını Birsen D.'nin kendisine hakaret ettiğini ve boğazını sıktığını, kendisinin de sinirlenerek onu ittiğini, vurmadığını söylediği öğrenildi.

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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